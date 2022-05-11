Про це у фейсбуці написав начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.

"Під час роботи в полі на Харківщині, прямо у трактор влучила ракета, випущена з російського літака. 26 річний тракторист із чисельними опіками та пораненнями ніг доставлений у лікарню", - наголосив він.

Слідчі та прокурор оглянули місце події. Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

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