На Харківщині російська ракета влучила у трактор, поранено водія
На Харківщині ракета окупантів поцілила у трактор, унаслідок чого водій отримав опіки й поранення
Про це у фейсбуці написав начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов.
"Під час роботи в полі на Харківщині, прямо у трактор влучила ракета, випущена з російського літака. 26 річний тракторист із чисельними опіками та пораненнями ніг доставлений у лікарню", - наголосив він.
Слідчі та прокурор оглянули місце події. Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.
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