Окупанти обстріляли дитячий інтернат у Рубіжному на Луганщині: загинуло четверо людей
Російські окупанти у місті Рубіжне на Луганщині обстріляли та зруйнували інтернат для дітей з вадами зору, міську лікарню та три школи. Загинуло четверо людей
Про це повідомила у Фейсбук Луганська ОДА.
"Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючі будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди - це сьогоднішні реалії наших міст", - прокоментував ситуацію очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.
У Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору «Кришталик», міську лікарню, три школи та інші "військові об’єкти", йдеться у повідомленні.
"Під обстрілами загинули чотири людини", – повідомила ОДА.
"Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги", – додав Гайдай.
Нагадаємо, раніше внаслідок обстрілу російськими окупаційними військами міста Рубіжне Луганської області було зруйновано ділянку залізничного полотна в районі залізничного переїзду.
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