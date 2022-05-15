Про це повідомила Запорізька ОВА в телеграмі.

"У Гуляйполі внаслідок збройної атаки пошкоджені житлові будинки місцевих жителів. Інформації щодо постраждалих людей не надходило. Також вчора, 14 травня, впродовж усієї доби окупанти продовжували обстрілювати Гуляйполе та трощити цивільну інфраструктуру", - зазначили в адміністрації.

Правоохронці зафіксували руйнування в багатьох будинках. Унаслідок обстрілів зруйновані дахи, посічені стіни, вибиті вікна. Деякі приміщення повністю знищені прямими ракетними влучаннями. Пошкоджено прибудинкову територію та гаражні споруди мирних мешканців.

До СБУ передали матеріали для відкриття кримінального провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

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