Окупанти обстріляли із кулеметів українські позиції поблизу Луганського
Від початку доби 6 січня з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
У бік Луганського окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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