Окупанти обстріляли із забороненої зброї українські позиції біля Новозванівки й Мар’їнки
З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
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