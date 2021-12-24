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Головна війна з Росією Окупанти обстріляли із забороненої зброї українські позиції біля Новозванівки й Мар’їнки

Окупанти обстріляли із забороненої зброї українські позиції біля Новозванівки й Мар’їнки

24 грудня, 2021 п'ятниця
13:32
війна з Росією сепар ООС

З початку доби, станом на 11 годину, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У напрямку Новозванівки ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. 

Поблизу Мар'їнки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм. 

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

 

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Росія
РФ
окупанти
війна
ООС
фронт
міномети калібром 120 мм
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