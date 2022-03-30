Окупанти обстріляли Ніжин, одна людина загинула, - мер

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола у "Фейсбуці".



"Після вчорашніх обстрілів міста постраждало 6 мирних громадян, з них 1 дитина, одна людина на жаль померла. Пошкоджено 10 приватних будинків, 3 зруйновано, також є пошкодження автомобілів та гаражів", – написав він.



За словами мера міста, ситуація в місті наразі контрольована.



Комендантська година в Ніжині дії з 20.00 29 березня до 5.00 31 березня, нагадав Кодола.



Комунальні служби працюють у штатному режимі. При цьому за межами Ніжина пошкоджено електромережі, через що дві вулиці залишаються без світла.



"Міська лікарня працює в посиленому режимі. В пологовому народилися одна дівчинка і один хлопчик", – написав очільник міста.

Нагадаємо, 10 березня окупанти обстріляли місто Ніжин, що на Чернігівщині, з РСЗВ "Ураган", двоє людей загинуло.