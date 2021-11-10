Окупанти обстріляли позиції ЗСУ біля Причепилівки
Російські найманці застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляють у штабі ООС.
За повідомленнями штабу ООС, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення, в порівнянні з попередньою добою, зменшилась. За 9 листопада російсько-окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню. У районі Опитного окупанти здійснили обстріл зі стрілецької зброї. Поблизу Новоолександрівки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Упродовж 10 листопада станом на 11:00 росіяни один раз порушиили режиму припинення вогню, застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Причепилівку окупанти обстріляли з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед українських захисників немає.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не порушуючи Мінські домовленості, та змусили противника припинити обстріли.
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