Окупанти обстріляли українські позиції на Донбасі із заборонених мінометів
З початку доби 13 січня станом на 17:00 російські окупаційні війська в зоні Операції об'єднаних сил двічі порушили режим припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Російські найманці відкрили вогонь по українських позиціях поблизу Причепилівки. Застосували міномети калібру 82 мм.
Поблизу Станиці Луганської окупанти стріляли із мінометів калібру 120 мм.
Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військовослужбовців немає.
"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресслужбі.
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