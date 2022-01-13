Окупанти обстріляли українські позиції на Донбасі із заборонених мінометів

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



Російські найманці відкрили вогонь по українських позиціях поблизу Причепилівки. Застосували міномети калібру 82 мм.



Поблизу Станиці Луганської окупанти стріляли із мінометів калібру 120 мм.



Втрат внаслідок ворожих обстрілів серед українських військовослужбовців немає.



"Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомили у пресслужбі.



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