Окупанти обстріляли з артилерії місто на Сумщині: від осколкових поранень померла літня жінка
Вранці 6 листопада російська армія обстріляла з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, в результаті чого 63-річна жінка померла від осколкових поранень
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
6 листопада близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда на Сумщині.
"Внаслідок атаки росіян 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Фото: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua
- У понеділок, 6 листопада, російські війська завдали удару по підприємству у селищі Зеленівка Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє місцевих жителів.
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