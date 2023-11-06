Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли з артилерії місто на Сумщині: від осколкових поранень померла літня жінка

Окупанти обстріляли з артилерії місто на Сумщині: від осколкових поранень померла літня жінка

6 листопада, 2023 понедiлок
16:36
Війна з Росією

Вранці 6 листопада російська армія обстріляла з артилерії місто Середина-Буда на Сумщині, в результаті чого 63-річна жінка померла від осколкових поранень

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

6 листопада близько 8:00 окупанти здійснили артилерійський обстріл цивільної інфраструктури міста Середина-Буда на Сумщині.

"Внаслідок атаки росіян 63-річна жінка отримала осколкове поранення та померла в кареті швидкої допомоги", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Фото: https://www.facebook.com/pgo.gov.ua

  • У понеділок, 6 листопада, російські війська завдали удару по підприємству у селищі Зеленівка Херсонської області. Унаслідок ворожого обстрілу поранення отримали троє місцевих жителів.
Україна
Росія
російська армія
Сумщина
окупанти
Читайте також:
Габріелюс Ландсбергіс
4 листопада, 2023 субота
"Наші діти будуть проклинати нас у тих окопах, які ми їм копаємо": очільник МЗС Литви висловився про мир з РФ
Орест Сохар
Автор Орест Сохар
5 листопада, 2023 неділя
США готуються до 3-ї світової на уроках війни в Україні
кордон Польща
6 листопада, 2023 понедiлок
Польській військовий вистрелив у нелегального мігранта на кордоні з Білоруссю
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.19
    Купівля 37.19
    Продаж 37.79
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.56
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
6 листопада
16:49
на фото Дмитро Кулеба та Наледі Пандор
Кулеба запросив в Україну очільницю МЗС ПАР та ініціював проведення в Києві бізнес-форуму за участі африканських підприємців
16:46
Можуть працювати до 5 годин: ДСНС отримала від Канади 6 роботів для розмінування територій
16:17
Роберт Фіцо
Уряд Словаччини не блокуватиме постачання зброї та боєприпасів від приватних виробників, - Фіцо
16:15
Ексклюзив
генерал-майор Віктор Хоренко
Заміна командувача ССО може бути пов'язана з політичними інтригами, - нардепка Бобровська
16:15
Оновлено
Олександр Дубінський
Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
16:01
OPINION
Юрій Богданов
До шпигуноманії часів Першої світової нам ще дуже далеко
15:58
Справи Майдану: за масові розстріли активістів судитимуть п'ятьох беркутівців
15:56
ДТП
Смертельна ДТП з 18-річною дівчиною: нардепу Ніколаєнку оголосили про підозру
15:24
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни вивели на бойове чергування в Чорному морі два кораблі
15:08
Федір Веніславський
Є підстави сумніватися в легітимності президента, гіпотетично обраного під час війни, – Веніславський
15:06
Ексклюзив
втрати вотрога
"Можемо повністю знищити резерви окупантів біля Авдіївки: офіцер "Легіону Свободи" назвав умови
14:52
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:40
Вибори у Молдові
Вибори у Молдові: партія Санду перемогла в більшості регіонів, але мер в столиці буде опозиційним
14:31
Піротехніка, салюти, феєрверки
В Україні набув чинності закон про заборону феєрверків і петард
14:22
Ексклюзив
Ворог будує альтернативний сухопутний коридор залізницею через Запорізьку область, - депутат облради Лишенко
14:11
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії назвала три цілі, які має переслідувати ЄС для підтримки Україні
14:07
OPINION
Олег Манчура
Якщо Зе не зупиниться і проведе вибори, це буде державним переворотом
14:03
Бронежилети
Закупівля курток для ЗСУ: СБУ підозрює ексзаступника міністра оборони у розтраті 1 млрд грн
14:03
Джозеф Байден, саміт НАТО
Байден відстає від Трампа в п'яти з шести ключових штатів за рік до виборів, - опитування
14:03
Держдума РФ
У Держдумі РФ пропонують роздавати росіянам окуповані землі України
14:00
Росіяни обстріляли підприємство на Херсонщині: постраждали троє людей
13:16
Пресреліз
Еспресо логотип
Сайт Еспресо вже без російської мови
13:14
електроенергія
В Україні зафіксовано профіцит електроенергії: ситуація в енергосистемі станом на 6 листопада
12:55
Путін
Путін балотуватиметься на вибори у 2024 році, - Reuters
12:42
комендантська година
Окупанти на Херсонщині змінили тривалість комендантської години
12:27
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус вважає, що ракети Taurus не змінять правила гри у війні в Україні
12:23
Ексклюзив
мобілізація
У ВР розробляється альтернативний законопроєкт щодо другої вищої освіти для чоловіків призовного віку, - нардепка Піпа
12:22
Залужний
Закиди Зеленського на адресу Залужного свідчать про розкол в українському керівництві, - NYT
12:19
Tesla авто
Tesla планує випустити дешевший варіант електромобіля, - Reuters
12:19
PR
"Північ-Спецодяг" презентувала нову програму лояльності для фізичних та юридичних осіб
12:11
Економіка рф
Російська економіка ризикує "перегрітися": британська розвідка назвала ймовірні причини
12:05
OPINION
Вікторія Сюмар
Не варто робити з союзників ідіотів...
11:49
Маріуполь
Для повного відновлення Маріуполя знадобиться 20 років, - міський голова
11:43
Ексклюзив
Андрій Магера
Матимуть зовнішньополітичні ризики: ексзаступник голови ЦВК Магера про вибори під час воєнного стану
11:30
ізраїльські солдати
Протягом минулої доби Ізраїль вдарив по понад 450 об’єктах та взяв під контроль військовий комплекс ХАМАС
11:27
Оновлено
Наслідки нічної атаки по Одещині 5 листопада
Вночі росіяни атакували південь України ракетами та дронами: на Одещині є поранені і руйнування
11:17
гепатит А
На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей
11:15
Одеський художній музей, постраждалий внаслідок атаки РФ
Нічна атака на Одесу: від російських ракет постраждав художній музей, розташований у зоні охорони ЮНЕСКО
10:58
Голова "Укроборонпрому" Герман Сметанін
В Україні є серійне виробництво дронів, які здатні літати на 1000 км, - голова ‎"‎Укроборонпрому"
10:53
Огляд
світ, міжнародний огляд
Патова чи не патова ситуація на фронті та хто понесе відповідальність за трагедію з 128-ю бригадою. Акценти світових ЗМІ 6 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV