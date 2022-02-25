Окупанти обстріляли з "Градів" автобуси, що їхали до Щастя евакуювати людей, - Гайдай

Про це він написав у фейсбуці.



"Автобуси, що їхали до Щастя евакуювати мешканців, потрапили під обстріли. Російські окупанти накрили їх "градами"", - повідомив Сергій Гайдай.



Він додав, що інформацію щодо постраждалих уточнюють.



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