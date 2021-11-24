Окупанти обстріляли з мінометів позиції прикордонників поблизу контрольного пункту "Мар’їнка"
У середу, 24 листопада, після 9 години ранку окупанти обстріляли позиції прикордонників на блокпосту першого оборонного рубежу "Мар’їнка" на дорожньому коридорі "Донецьк – Курахове"
Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.
Під час обстрілу окупанти застосували міномети калібру 82 мм. Українські військові зафіксували влучання трьох мін в місця несення служби прикордонних нарядів.
Особовий склад прикордонної служби не постраждав, окупанти пошкодили фортифікаційні споруди.
- Нагадаємо, 23 листопада російські війська у зоні проведення Операції об'єднаних сил чотири рази порушили режим припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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