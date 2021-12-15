Окупанти обстріляли з заборонених мінометів Первомайське, Луганське й Піски
Станом на 17:00 15 грудня російські найманці три рази порушили "тишу"на Донбасі, два з яких - із застосуванням забороненої зброї
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Біля Первомайського окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Луганського ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Пісків загарбники використали міномети калібру 82 мм.
Втрат серед українських військових унаслідок обстрілів з боку російських найманців немає.
Як повідомляють у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупанта припинити обстріли.
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