Окупанти обстріляли з заборонених мінометів Первомайське, Луганське й Піски

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Первомайського окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.



У напрямку Луганського ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів.



Неподалік Пісків загарбники використали міномети калібру 82 мм.



Втрат серед українських військових унаслідок обстрілів з боку російських найманців немає.



Як повідомляють у штабі ООС, ЗСУ відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими домовленостями озброєння, та змусили окупанта припинити обстріли.

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