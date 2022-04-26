Окупанти обстріляли Запоріжжя. Секретар міськради закликав не розповсюджувати фото та відео
У Запоріжжі було чути вибухи. В ОВА повідомили про "прильоти"
Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв та підтвердили в ОВА.
"Терміново! Йдіть до найближчих до вас укриттів та перебувайте там! Ні в якому разі не розповсюджуйте фото- та відеоматеріали в соцмережах", - написав він.
Також в ОВА зазначили, що вранці, в 6:50, зафіксовані "прильоти". Обставини з’ясовуються.
У місті було оголошено повітряну тривогу, очевидці кажуть про три вибухи.
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