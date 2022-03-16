Окупанти обстріляли житловий район у Бердичеві, є поранені
Російські окупаційні війська обстріляли житловий район у Бердичеві в Житомирській області
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Про ракетний обстріл у Бердичеві стало відомо на світанку 16 березня.
"Найбільше постраждав один з мікрорайонів райцентру. Дві людини отримали травми, пошкоджені кілька будівель. На місці працюють поліцейські, які фіксують обставини та наслідки ракетного удару", - йдеться у повідомленні.
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