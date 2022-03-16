Окупанти обстріляли житловий район у Бердичеві, є поранені

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.



Про ракетний обстріл у Бердичеві стало відомо на світанку 16 березня.



"Найбільше постраждав один з мікрорайонів райцентру. Дві людини отримали травми, пошкоджені кілька будівель. На місці працюють поліцейські, які фіксують обставини та наслідки ракетного удару", - йдеться у повідомленні.

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