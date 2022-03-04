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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти оточили Маріуполь і готуються висадити морський десант на Одещині, однак ЗСУ дають їм відсіч

Окупанти оточили Маріуполь і готуються висадити морський десант на Одещині, однак ЗСУ дають їм відсіч

4 березня, 2022 п'ятниця
08:00
війна з Росією окупанти

Окупанти оточили Маріуполь, намагаються послабити спротив біля Києва й готуються висадити морський десант на Одещині, однак ЗСУ дають їм відсіч

Про це повідомив пресцентр Генштабу ЗСУ.

Станом на 06:20 4 березня пожежу в навчально-тренувальному корпусі Запорізької АЕС у м. Енергодар загасили. Загиблих і постраждалих немає.

Окупанти зосереджують основні зусилля на оточенні Києва та послабленні спротиву в заблокованих населених пунктах. Росіяни вичерпали основну частину оперативних резервів і почали готувати перекидання додаткових сил і засобів із Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань окупантів залучені до операції.

На Волинському напрямку противник із двома БТГр перейшов до оборони в районах Поліського та Кухарів. Можливі збройні провокації на кордоні для втягування збройних сил Білорусі у війну проти України.

На Поліському напрямку росіяни з військових частин Східного воєнного округу з п’ятнадцятьма БТГр йдуть у наступ у смузі Козаровичи, Вишгород, Фастів, Обухів, зосереджують зусилля на напрямку Бишів, Українка. У боротьбі за рубежі в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів ворог частково втратив наступальний потенціал. Основні ворожі сили заблокували та зупинили в районі Макарова. Окупанти відійшли від Бучі й аеродрому Гостомеля.

На Сіверському напрямку угрупування військ Центрального воєнного округу силами до чотирнадцяти БТГр, а також 14 армійського округу Північного флоту наступає у смузі Остер, Зазим’я, Березань, Вишеньки, зосереджуючи зусилля на напрямках Києва. Одночасно ворог перегруповується для продовження наступу в напрямку Броварів.

На Слобожанському напрямку угруповання військ Західного воєнного округу разом із шістнадцятьма БТГр йде в наступ, зосереджуючи зусилля на напрямку Новомосковська. Блокує Харків з півночі, захопив Балаклею. Противник не досяг успіху в районі Охтирки й зосередив основні сили в районі Гадяча та Зіньківа.

На Донецькому напрямку угрупування ворога з 1 та 2 армійських корпусів, посилені сімома БТГр зі складу 8 армії, продовжує наступ для розвитку тактичного успіху на Новоайдарському, Волноваському та Маріупольському напрямках, вийшов до Новоолександрівкі. Маючи значну перевагу в техніці, противник оточив Маріуполь. На Луганському напрямку веде бойові дії в напрямку Старобільська.

На Таврійському напрямку окупанти силами до п’ятнадцяти БТГр зосередили зусилля на напрямку Миколаїв - Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр вони продовжують наступати в напрямку Запоріжжя, частиною сил - на Маріуполь. Крім того, росіяни залучили десантно-штурмові підрозділи ЗС РФ у напрямку на Миколаїв. Окупанти зупинили на Миколаївському напрямку, але вони мали частковий успіх на напрямку Вознесенська.

З боку тимчасово окупованого Криму окупанти везуть злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області.

У Чорному морі угруповання російських окупантів вивели з морських баз для ураження надводних сили угруповання різнорідних сил українських ВМС. Водночас противник продовжує готуватися до висадки морського десанту в районах Затоки, Чорноморська. Прикриває групи загін кораблів вогневої підтримки й ракетна катерна ударна група.

Для пригнічення системи протидесантної оборони України на чорноморському узбережжі росіяни залучили бомбардувальники Су-24М та скидали касетні бомби РБК-500. Прикриття забезпечували винищувачі Су-30СМ.

На всіх напрямках противник має втрати, демотивовані окупанти здаються в полон і кидають техніку, яка допомагає українським військовим воювати проти росіян.



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