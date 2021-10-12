Окупанти провели навчання з бойовими стрільбами, - місія ОБСЄ

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ .

З вечора 8 по вечір 10 жовтня ОБСЄ зафіксувала 270 порушень припинення вогню.У Донецькій області, де спостерігачі зафіксували 150 порушень, зокрема 35 вибухів,.

Більшість порушень сталися в районі окупованого Петровського. Там місія фіксувала вибухи. У ОБСЄ відзначили 33 постріли зі стрілецької зброї, які швидше за все пов'язані з навчаннями окупантів.

"За оцінкою, навчання з бойовою стрільбою, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) про заборону проведення навчань з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - йдеться в повідомленні.

У Луганській області ОБСЄ зафіксували 120 порушень режиму припинення вогню, в тому числі 49 вибухів.

"Всі ці порушення сталися в межах і поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте", - йдеться в повідомленні.