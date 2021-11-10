Окупанти стягнули "Гради" до лінії розмежування, - українська сторона СЦКК

Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook з посиланням на українську сторону спільного центру контролю та координації.



“У зоні дій так званого 1 армійського корпусу збройних формувань РФ в районі Нижня Кринка міні-БПЛА Місії виявив 6 одиниць РСЗВ БМ-21 "Град", розміщених на відстані до 10 км від лінії розмежування, тобто, зі значним порушенням лінії відведення, визначеної для даного виду озброєнь, що становить 35 км”, - йдеться у повідомленні.



Як зазначає пресслужба, у зоні дій так званого другого армійського корпусу збройних формувань РФ в районі Степового, також за допомогою мінібезпілотника, виявили два траншеєкопачі: МДК-3 та ТМК-2, що свідчить про інженерне обладнання позицій безпосередньо біля лінії розмежування.



Представники збройних формувань РФ продовжували перешкоджати роботі патрулів Місії на окупованих територіях. Так, на блокпості біля Старомихайлівки члени збройних формувань РФ затримали патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на 20 хвилин, нібито з міркувань безпеки. Водночас, за словами співробітників СММ, решта транспорту рухалася повз блокпост безперешкодно.



У районі Гольмівський мінібезпілотник Місії під час виконання спостережних польотів піддавався впливу засобів радіоелектронної боротьби збройних формувань РФ.



Довідка: Перший армійський корпус - об'єднання Збройних сил Росії на Донбасі. Він розміщений на непідконтрольній Україні території Донецької області. Формально корпус підпорядкований керівництву так званої ДНР, командування здійснюється російськими офіцерами і генералами. Другий армійський корпус РФ знаходиться на непідконтрольній Україні території Луганської області й формально відноситься до так званої ЛНР.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 листопада, СММ ОБСЄ за минулу добу зафіксувала 565 порушень режиму припинення вогню у Донецькій області та 114 таких порушень на Луганщині.