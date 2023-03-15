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Окупанти в Горлівці готують нову хвилю мобілізації, а ЗСУ відбили понад 90 атак РФ, - Генштаб

15 березня, 2023 середа
07:18
війна з Росією російські окупанти

Окупанти в Горлівці Донецької області отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації. Також ворог зосереджений на наступі по Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, проте ЗСУ відбили понад 90 атак

Про це у ранковому зведенні 15 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Зазначається, що у Горлівці, що знаходиться на території тимчасово окупованої Донецької області, близько 90 військовослужбовців армії РФ, які перебувають на лікуванні в медичних установах міста будуть найближчим часом направлені до міста Урзуф для проходження ВЛК на предмет визначення придатності до подальшого проходження військової служби. 

Паралельно з цим окупанти в Горлівці отримали розпорядження щодо проведення чергової хвилі мобілізації в місті для поповнення складу підрозділів, які тимчасово виведені з зони ведення бойових дій у зв’язку з втратою боєздатності. 

"Планується мобілізувати близько 500 осіб з тих категорій, які раніше отримали бронь за причин обмеженої або повної непридатності до військової служби", - кажуть у Генштабі.

За добу Росія завдала 40 авіаційних та 12 ракетних ударів по території України

Протягом 14 березня противник завдав 40 авіаційних, 12 ракетних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. 

Один з ракетних ударів завдано по місту Краматорськ - пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі й поранені серед місцевого населення. Ще один ракетний удар прийшовся по місту Затока Одеської області - уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу "Золота Рибка".  Жертв та втрат серед місцевого населення немає. 

Також противник завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури населеного пункту Іванівка Херсонської області. Є постраждалі серед місцевого населення та пошкоджено як мінімум один приватний будинок.

Ймовірність подальших ракетних ударів по всій території України залишається досить високою.

ЗСУ відбили понад 90 атак та уразили місця розгортання ЗРК і ППО ворога

Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього він зосереджував зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. 

Завдяки професійним і злагодженим діям, українські захисники відбили понад 90 атак ворога на зазначених напрямках.

Авіація Сил оборони 14 березня завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари - по інших важливих об’єктах окупантів.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. 

Противник зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проте формування наступальних угруповань не виявлено. Водночас ворог продовжував інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. 

Протягом минулої доби ворог обстріляв райони Архипівки, Михальчиної Слободи, Колоса та Єліного на Чернігівщині; 9 населених пунктів Сумської області: Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок, а також 15 населених пунктів Харківської області. Серед них - Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігає свою військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання українських підрозділів на інші напрямки. 

Також протягом попередньої доби ворог безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ. 

Окупанти здійснили артилерійські обстріли 4 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення у Харківській області (Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Крохмальне); 7 населених пунктів Луганської області: Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка, Золотарівка та Червонопопівка. Також під вогневий вплив потрапили Спірне і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут, де тривають постійні позиційні бої. Водночас нашими захисниками відбито атаки противника в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка.

Ворожих обстрілів зазнали 15 населених пунктів Донецької області поблизу лінії зіткнення. Серед них - Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Костянтинівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове, Сєверне, Первомайське, Новомихайлівка, Побєда та Водяне Донецької області. 

Ворожих обстрілів зазнали райони 16 населених пунктів Донецької області: Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Георгіївка, Вугледар, Парасковіївка, Очеретине, Орлівка, Побєда, Пречистівка та Нескучне.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник вів обороні дії. 

Обстрілів зазнали 17 населених пунктів Запорізької області, поблизу яких ведуться бойові дії. Зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Степногірськ. 

Вогневого впливу зазнали також Приміське Дніпропетровської області; Очаків - Миколаївської, а також 20 населених пунктів Херсонської області. Серед них - Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське та Херсон.

  • Раніше повідомлялося, що в смт Ялта, що на Донеччині, на території прибережних турбаз і пансіонатів протягом останніх діб окупанти розмістили додатково тисячу військових, наразі там обладнують загородження й окопи.

 

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