Окупанти в Криму попередили кримськотатарського активіста про "неприпустимість" і "незаконність" святкування Дня Незалежності України
Активіст Заїр Смедлі повідомив про застереження від "прокуратури" окупантів в Криму напередодні Дня Незалежності України
Про це він повідомив у Facebook.
В документі зазначено, що до окупаційного органу надійшла інформація "про заплановані 24 серпня незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму", а Смедлі нібито є учасником цих заходів.
Псевдопрокурор повідомили про неприпустимість порушення російського закону про збори та мітинги .
Активіста попередили про можливу адміністративну відповідальність в разі порушення цих вимог.
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