Окупанти в Криму попередили кримськотатарського активіста про "неприпустимість" і "незаконність" святкування Дня Незалежності України

Про це він повідомив у Facebook.

В документі зазначено, що до окупаційного органу надійшла інформація "про заплановані 24 серпня незаконні акції екстремістського характеру, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Криму", а Смедлі нібито є учасником цих заходів.

Псевдопрокурор повідомили про неприпустимість порушення російського закону про збори та мітинги .



Активіста попередили про можливу адміністративну відповідальність в разі порушення цих вимог.