Окупанти в Криму призвали до армії 34 тис. жителів і почали нову кампанію, - прокуратура АРК

Про це повідомив керівник прокуратури АР Крим Ігор Поночовний, передає пресслужба відомства.



"Починаючи з 2015 року, окупанти незаконно провели 13 призовних кампаній, змусивши служити в Збройних силах РФ понад 34 тисяч кримчан, а 1 жовтня 2021 року окупаційна адміністрація розпочала чергову незаконну кампанію", - йдеться у повідомленні.



До суду передано обвинувальний акт щодо "військового комісара Сімферопольського району та міста Алушта Республіки Крим" за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Санкція статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі.



Обвинувачений, громадянин РФ, був призначений на посаду "військового комісара Сімферопольського району та міста Алушти Республіки Крим" у 2018 році. На цій посаді він сприяв незаконним примусовим призовним кампаній мирних жителів півострова до лав армії окупантів. Зокрема обвинувачений розробляв плани і організовував проведення 5 призовних кампаній.



У прокуратурі наголосили, що такі дії є порушенням заборони державі-окупанту примушувати цивільне населення служити в її збройних силах, передбаченої статтею 51 IV Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року.



"Ми встановили та повідомили про підозри у вчиненні воєнного злочину 10 військовим комісарам різних районів окупованого Криму, серед яких і так званий військовий комісар Республіки Крим. На розгляді в суді також перебуває обвинувальний акт стосовно "військового комісара міста Феодосії та Кіровського району Республіки Крим", який скеровано в порядку спеціального досудового розслідування" - розповів Ігор Поночовний.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що окупанти розгорнули масштабну призовну кампанію в ОРДЛО.