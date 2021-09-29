Без дозволу суду: окупанти у Криму ввірвалися до 74-річної матері добровольця, обшукали і затримали на кілька годин

Про це вона повідомила у Facebook.

"Отримала інформацію про те, що сьогодні (28 вересня, - ред.) о 6 годині ранку в тимчасово окупованому Криму 12 співробітників так званого слідчого управління ФСБ м. Сімферополя зламали двері та увірвалися до квартири громадянки України, матері українського добровольця та громадського активіста Станіслава Краснова", - написала Денісова.

За даними омбудсмена, обшуки в будинку 74-річної жінки тривали протягом трьох годин з абсолютним порушенням процесуальних прав.



"Без жодних пояснень і роз’яснення прав, обов’язків та порядку проведення слідчих дій, без надання оригіналу рішення суду або постанови слідчого, а також без адвокатів. Унаслідок безчинств зламано меблі та пошкоджено особисті речі. Вилучено телефон й інші електронні носії без залучення до цього технічного фахівця, обов’язкового копіювання матеріалів та належного їх оформлення", - написала Денісова.

Жінку доставили до "слідчого управління ФСБ", де безпідставно тримали кілька годин.

Омбудсмен вважає такі незаконні й цинічні дії представників так званої поліції, ФСБ і Слідчого комітету стосовно громадянки України нічим іншим, як переслідуванням за проукраїнську позицію її сина.

Вона вимагає від уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової терміново вжити заходів для відновлення прав української громадянки.



