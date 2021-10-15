Окупанти в Криму відправили на 12 років до колонії українця за нібито "шпигунство"
МЗС України висловлює протест через незаконне рішення "Верховного суду Криму" про засудження громадянина України Костянтина Ширінга до 12 років позбавлення волі
Про це повідомила пресслужба відомства.
"15 квітня 2020 року Ширінг був незаконно затриманий на території окупованого Криму. Російська окупаційна адміністрація за сфабрикованою кримінальною справою обвинуватила його у "шпигунській діяльності". Розглядаємо цю справу як політично вмотивовану. Крім того, вона є черговим прикладом зловживання Росією примусовим нав’язуванням громадянства РФ населенню тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні
Сьогодні "суд" виніс вирок - 12 років позбавлення волі з відбуванням покарання в колонії суворого режиму.
У МЗС України вимагають від РФ скасувати рішення і негайно звільнити Ширінга, а також усіх незаконно утримуваних українських громадян.
"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити застосування Росією практики системних політичних репресій проти громадян України в тимчасово окупованому Криму, посилити політико-дипломатичний тиск на РФ, а також продовжити активно протидіяти порушенням прав людини та міжнародного гуманітарного права на півострові, у тому числі в рамках "Кримської платформи", - резюмували в міністерстві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.25
Купівля 26.25Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.22Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе