Окупанти в Криму заарештували адвоката Едема Семедляєва

Про це повідомляє проєкт "Крим.Реалії".



Окупанти закидають адвокату "непідкорення законним вимогам поліції" - російські силовики вимагали, щоб Семедляєв не знімав процес складання протоколів на затриманих кримських татар.



Семедляєва викликали до будівлі російського Центру протидії екстремізму в Криму для повторного складання на нього адмінпротоколів за "непідкорення законним вимогам поліції", які раніше "суд" повернув на доопрацювання.



За даними колеги Семедляєва Еміля Курбедінова, працівник ЦПЕ вимагав від Семедялєва роздягнутися догола для огляду у відділі поліції.



Дружина Семедляєва Ельвіна повідомила, що їй не вдалося потрапити на засідання суду.



"Я під'їхала сюди для того, щоб представляти інтереси мого чоловіка, щоб зайти до суду, але, скажімо так, я натрапила на чергову помсту з боку співробітника ЦПЕ Шамбазова Руслана Ренатовича. У чому це виявилося - у тому, що було підігнано сюди автомобілі-евакуатори та було евакуйовано 2 автомобілі, у тому числі було складено протокол щодо мене за статтею адміністративного кодексу. Тепер мені доведеться заплатити. Ось протокол складений співробітником поліції на вимогу Шамбазова Руслана Ренатовича. З чого я зробила такі висновки - тому що крім машин, які були припарковані біля мого автомобіля, більше жодних машин евакуйовано не було... Мій автомобіль, я була в автомобілі, він був заведений, але співробітник поліції все одно склав на мене протокол. Я надала йому всі необхідні документи. Я продемонструвала протокол Шамбазову Руслану Ренатовичу, подякувала йому за це. Він низько вклонився мені, тобто відповів, що "будь ласка", я так розумію. Ось така помста чергова з боку співробітника ЦПЕ Шамбазова Руслана Ренатовича", - розповіла Ельвіна Семедляєва.

Раніше, 25 жовтня, під будівлею "суду" в Сімферополі російські силовики затримали понад 20 осіб, які прийшли підтримати фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір". Адвокат Едем Семедляєв приїхав до відділу російської поліції Центрального району надати юридичну допомогу затриманим. Пізніше на Семедляєва склали адміністративний протокол за "непідкорення поліції" і протримали його добу в ізоляторі в Судаку.

Семедляєв звернувся до Адвокатської палати Криму зі скаргою на дії російських силовиків після його затримання.

США закликали РФ негайно звільнити кримського адвоката Едема Семедляєва.