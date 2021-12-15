Окупанти в зоні ООС поранили українського військового

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Біля Новолуганська росіяни відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



У бік Новотошківсьеого загарбники били зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Неподалік Авдіївки та Гранітного ворог стріляв із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм.



У напрямку Старогнатівки окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.



Під Новомихайлівкою росіяни застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Поблизу Водяного противник здійснив обстріл із ручних протитанкових гранатометів.



Унаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Військового госпіталізовано, стан його здоров'я - середньої тяжкості.



З початку доби 15 грудня станом на 7:00 із боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



У бік Первомайського окупанти вели вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок цього обстрілу немає.





