Окупанти вдарили ракетами по Краматорську, є поранений
Удень 3 січня російські загарбники обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. Повідомляють про пораненого працівника бригади з ремонту електромереж
Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Краматорськ. Ракетний удар по місту", - пише Тимошенко.
Повідомляється, що постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, яка опинилася в епіцентрі обстрілу міста під час роботи.
Це підтвердив краматорський міський голова Олександр Гончаренко.
"Бити ракетами по бригадах електриків, які відновлюють світло в домівках - це не друга армія світу, це навіть не армія другого світу. Це історична стидоба та слабкість", - написав Гончаренко.
Детальну інформацію уточнюють.
- Також 25 грудня 2022 року, російські загарбники обстріляли промислову зону Краматорська в Донецькій області.
- У понеділок, 2 січня, окупанти обстріляли міста Дружківка, Краматорськ та село Яковлівка на Донеччині, внаслідок чого поранено двох людей.
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