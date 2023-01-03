Окупанти вдарили ракетами по Краматорську, є поранений

Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Краматорськ. Ракетний удар по місту", - пише Тимошенко.

Повідомляється, що постраждав працівник бригади з ремонту електромереж, яка опинилася в епіцентрі обстрілу міста під час роботи.

Це підтвердив краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

"Бити ракетами по бригадах електриків, які відновлюють світло в домівках - це не друга армія світу, це навіть не армія другого світу. Це історична стидоба та слабкість", - написав Гончаренко.

Детальну інформацію уточнюють.

Також 25 грудня 2022 року, російські загарбники обстріляли промислову зону Краматорська в Донецькій області.

У понеділок, 2 січня, окупанти обстріляли міста Дружківка, Краматорськ та село Яковлівка на Донеччині, внаслідок чого поранено двох людей.