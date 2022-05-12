Окупанти вдруге вдарили по Хортиці: ракета спричинила пожежу
У четвер, 12 травня, окупанти вдарили крилатою ракетою по заповідній частині острова Хортиця
Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.
Ракета спричинила пожежу на заповідній території, проте жертв і постраждалих немає. Інфраструктура також не пошкоджена. Це вже другий ракетний удар по Хортиці.
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