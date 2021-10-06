Окупанти відкрили проти кримчан 267 кримінальних справ і винесли 248 вироків за відмову служити в їхній армії, - правозахисники
З початку окупації Криму російські загарбники відкрили проти жителів півострова 267 кримінальних справ і винесли 248 вироків за відмову служити у збройних силах РФ
Про це повідомляє у Facebook Кримська правозахисна група.
"На кінець вересні Кримська правозахисна група зафіксувала за весь період окупації 267 кримінальних справ за ухилення від служби в ЗС РФ, які передані на розгляд в "суди" Криму. По 248 з них вже винесено вирок, ще 19 - перебувають на стадії розгляду", - йдеться у повідомленні.
У вересні правозахисники зафіксували 9 нових кримінальних справ щодо жителів Криму за ст. 328 Кримінального кодексу РФ (ухилення від служби в Збройних силах РФ).
Крім того, було зафіксовано 15 нових вироків за ст. 328 Кримінального кодексу РФ.
- Нагадаємо, раніше українська військова розвідка повідомила, що російські окупанти розгорнули масштабну призовну кампанію в ОРДЛО.
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