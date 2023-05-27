Окупанти вже рік не можуть розв'язати проблеми з водою на Луганщині, найближчим часом буде вибух захворювань, - ексочільник ОВА Гайдай
Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ворог вже не приховує проблеми з водою у тимчасово купованому регіоні, найближчим часом буде вибух захворювань
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Луганщині навіть окупанти та колаборанти вже офіційно стверджують про те, що з водою величезна проблема. За рік вони не змогли нічого зробити для того, щоб цю проблему якось розв'язати, попри всі обіцянки про "русскій мір". Зокрема "русскій мір" і виглядає так жахливо", - пояснює ексочільник ОВА.
Гайдай розповів, що у тимчасово окуповане місто Сєверодонецьк, яке фактично зруйноване рашистами і занурене в антисанітарію, приїжджають буряти з родинами та говорять, що в таких умовах їм набагато краще, аніж на батьківщині.
"Я впевнений, що найближчим часом це буде якийсь вибух захворювань, це тема, яку абсолютно не вирішують окупанти", - додав Гайдай.
- Також ексочільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни на тимчасово окупованій території залякують й катують партизанів і місцевих жителів.
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