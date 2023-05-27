Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Луганщині навіть окупанти та колаборанти вже офіційно стверджують про те, що з водою величезна проблема. За рік вони не змогли нічого зробити для того, щоб цю проблему якось розв'язати, попри всі обіцянки про "русскій мір". Зокрема "русскій мір" і виглядає так жахливо", - пояснює ексочільник ОВА.

Гайдай розповів, що у тимчасово окуповане місто Сєверодонецьк, яке фактично зруйноване рашистами і занурене в антисанітарію, приїжджають буряти з родинами та говорять, що в таких умовах їм набагато краще, аніж на батьківщині.

"Я впевнений, що найближчим часом це буде якийсь вибух захворювань, це тема, яку абсолютно не вирішують окупанти", - додав Гайдай.