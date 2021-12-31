Окупанти з гранатометів обстріляли українські позиції на Донбасі

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.



Окупанти відкрили вогонь з автоматичних станкових гранатометів неподалік Травневого, що на Донеччині.



Втрат серед українських військових внаслідок ворожого обстрілу немає.



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