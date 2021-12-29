Окупанти з гранатометів та кулеметів обстріляли Новолуганське, Трьохізбенку та Новоселівку
З початку доби 29 грудня станом на 17:00 російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів по українських позиціях поблизу Новолуганського.
У сторону Трьохізбенки окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поруч із Новоселівкою російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.
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