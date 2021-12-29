Окупанти з гранатометів та кулеметів обстріляли Новолуганське, Трьохізбенку та Новоселівку

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



Російські найманці відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів по українських позиціях поблизу Новолуганського.



У сторону Трьохізбенки окупанти били зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Поруч із Новоселівкою російські окупаційні війська вели вогонь з автоматичних та станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.



Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненого Мінськими угодами озброєння.





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