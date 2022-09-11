Про це в ефірі Еспресо сказав радник міського голови Херсона Роман Головня.

"Чим ближче до фронту, тим складніша гуманітарна ситуація і з продуктами харчування, і з ліками. Якоюсь мірою, люди потерпають і голодують. Колаборантам і окупантам наплювати на мирних людей", - розповів він.

За словами Головні, вони зайняті виживанням і про допомогу людям не йдеться.

"Непроста ситуація в Херсоні, він відрізаний від лівобережної частини, яка була одним із елементів постачання продуктів харчування. Їжі достатньо, але все залежить від верстви населення. Соціально незахищені верстви страждають. Окупанти заборонили через Василівку провозити гумвантажі на територію Херсонщини. Це значно ускладнило ситуацію", - підсумував радник мера.