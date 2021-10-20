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Окупанти заборонили жителям Криму віком від 65 років виходити з осель і скасували їхні транспортні пільги

20 жовтня, 2021 середа
21:18
війна з Росією деокупаціїя Крим

Окупаційна адміністрація Криму заборонила жителям півострова віком від 65 років залишати свої оселі у зв'язку з поширенням коронавірусу

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Заборона починає діяти з 25 жовтня. В "указі" голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова йдеться, що люди віком від 65 років можуть виходити з домівок лише у випадках загрози життю та здоров'ю.

Крім того, окупанти скасовують пільги на проїзд для цих людей.

Також з 25 жовтня загарбники запроваджують обов'язкові QR-коди для відвідування громадських закладів - кафе, ресторанів, барів, клубів, дискотек, фітнес-центрів, театрів, бібліотек і музеїв.

При цьому закладам громадського харчування дозволять працювати лише до 23:00.

Обмеження запроваджують до особливого розпорядження окупаційної адміністрації.

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