Окупанти заборонили жителям Криму віком від 65 років виходити з осель і скасували їхні транспортні пільги

Про це повідомляє "РБК-Україна".



Заборона починає діяти з 25 жовтня. В "указі" голови окупаційної адміністрації Сергія Аксьонова йдеться, що люди віком від 65 років можуть виходити з домівок лише у випадках загрози життю та здоров'ю.



Крім того, окупанти скасовують пільги на проїзд для цих людей.



Також з 25 жовтня загарбники запроваджують обов'язкові QR-коди для відвідування громадських закладів - кафе, ресторанів, барів, клубів, дискотек, фітнес-центрів, театрів, бібліотек і музеїв.



При цьому закладам громадського харчування дозволять працювати лише до 23:00.



Обмеження запроваджують до особливого розпорядження окупаційної адміністрації.



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