Окупанти запустили дві ракети в одеському напрямку, але оборона відбила удар - Центр стратегічних комунікацій
Загарбники зракну 27 березня випустили дві ракети в напрямку Одеської області, але українські військові відбили удар
Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у "Фейсбук".
"Зранку 27 березня окупанти запустили дві ракети по Одеській області, але жодна не потрапила в ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника, заявили в оперативному командуванні "Південь", – йдеться у повідомленні.
Окупанти вдаються до повітряної розвідки берегової смуги через обстріли, а також намагаються психологічно тиснути на мешканців прибережних територій.
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ закликали іноземних партнерів надати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва та літаки.
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