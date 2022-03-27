Окупанти запустили дві ракети в одеському напрямку, але оборона відбила удар - Центр стратегічних комунікацій

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у "Фейсбук".



"Зранку 27 березня окупанти запустили дві ракети по Одеській області, але жодна не потрапила в ціль. Система оборони Одещини налагоджена чітко і готова протидіяти будь-яким провокаціям противника, заявили в оперативному командуванні "Південь", – йдеться у повідомленні.



Окупанти вдаються до повітряної розвідки берегової смуги через обстріли, а також намагаються психологічно тиснути на мешканців прибережних територій.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ закликали іноземних партнерів надати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва та літаки.