Окупанти запустили фейковий чат-бот СБУ, – Держспецзв'язку
Російські окупанти запускають нові фейки – створили підробний чат-бот СБУ, Держспецзв'язку просить бути обачними
Про це Держспецзв'язку повідомиляє в Телеграм.
"Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Як повідомляють в СБУ, цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", – йдеться у повідомленні.
У відомстві наголосили: офіційний чат-бот СБУ – @t.me/stop_russian_war_bot
Фахівці з кібербезпеки закликають користувачів неодмінно перевіряти, куди вони надсилають дані, та довіряйти лише офіційним сторінкам державних органів і структур.
- Нагадаємо, хакери надсилають українцям XLS-документ "Мобілізаційний реєстр.xls", відкриття якого призводить до запуску програми для викрадення даних.
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