Окупанти запустили фейковий чат-бот СБУ, – Держспецзв'язку

Про це Держспецзв'язку повідомиляє в Телеграм.



"Російські окупанти намагаються зменшити опір українців та запускають нові фейки. Як повідомляють в СБУ, цього разу вони поширили в мережі фейковий чат-бот зі схожою на офіційний назвою, яка відрізняється лише на кілька літер", – йдеться у повідомленні.



У відомстві наголосили: офіційний чат-бот СБУ – @t.me/stop_russian_war_bot



Фахівці з кібербезпеки закликають користувачів неодмінно перевіряти, куди вони надсилають дані, та довіряйти лише офіційним сторінкам державних органів і структур.

Нагадаємо, хакери надсилають українцям XLS-документ "Мобілізаційний реєстр.xls", відкриття якого призводить до запуску програми для викрадення даних.