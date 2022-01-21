Окупанти завезли в ОРДЛО танки, артилерію та боєприпаси для мінометів, - розвідка

Про це інформує ГУР Міноборони.



Російські збройні сили нарощують бойові можливості оперугруповання на тимчасово окупованій частини Донеччини Та Луганщини.



"Зокрема, з початку поточного місяця окупанти приховано завезли залізничним і автомобільним транспортом з території РФ до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК понад 7 тис. тонн пального, декілька одиниць танків та самохідних артилерійських установок, інше озброєння та боєприпаси, у тому числі для артилерійських систем і мінометів", - повідомляє розвідка.



Також росіяни активно вербують найманців, яких відправляють до ОРДЛО після проходження інтенсивної підготовки в навчальних центрах.



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