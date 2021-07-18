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Окупанти збили двох дівчат на "зебрі" в Макіївці, - соцмережі

18 липня, 2021 неділя
09:17
Кримінал

В розташованому в тимчасово окупованій частині Донеччині міста Макіївка у розпалі скандал з ДТП, що сталося за участю терористів з "внутрішніх військ "ДНР."

Про це із посиланням на проукраїнський блог Вільнодумець, що ретельно відстежує ситуацію в ОРДЛО, передає Еспресо.TV.

"14.07 в Макіївці у мікрорайоні "Зелений", біля магазину "Молоко", "військовослужбовці внутрішніх військ (ВВ) "МВС ДНР" на службовому автомобілі збили двох дівчат на пішохідному переході. Обидві дівчини переходили дорогу на дозволяючий сигнал світлофора, коли на них налетів автомобіль, керований "військовослужбовцями ВВ". Від удару одна з дівчат залетіла під припарковану на узбіччі машину, а другу автомобіль протягнув на капоті метрів п'ятнадцять", - зазначається у повідомленні.
 
Обох постраждалих відправили в реанімацію, де вони до 16.07 перебували в комі в дуже тяжкому стані під апаратами штучного дихання. До вечора 16.07 одна з дівчат - Рудя Анастасія Віталіївна, 01.03.1991 р.н. померла. Друга дівчина - Венера, вийшла з коми, реагує на слова, але поки знаходиться в реанімації з сильною травмою голови.

"На жаль, важкі ДТП трапляються скрізь. Але в даному випадку жителів Макіївки обурила реакція окупаційної "влади", яка спробувала відразу ж зам'яти справу і не надавати розголосу. А пов'язано все з тим, що дівчат збили на своєму авто співробітники "ВВ "МВС ДНР", - пишуть автори матеріалу.

Винуватця ДТП відразу ж спробували "відмазати". "ДАІ "ДНР" закрила очі на порушення режиму швидкості, а сам водій стверджував, що він "не винен, а винна стара машина, на якій не вчасно спрацювали гальма". При цьому, свідки сфотографували гальмівний слід, з чого випливає, що гальма були справні.

За словами жителів, окупаційна влада дала вказівку не допускати до цієї справи будь-яких "журналістів, ЗМІ, блогерів тощо". А там зараз можуть вільно працювати лише підконтрольні окупантам медіа. Проте, навіть їх від висвітлення справи усунуто.

Єдиними офіційними згадками про дане ДТП були погрози блогерам і свідкам. Зараз блогерам, що розмістили в соцмережах фото спини співробітника "ВВ МВС ДНР" (прапорщика) без його прямого згоди, співробітники "Мінінформ ДНР" загрожують судами і чинять психологічний тиск.

До фальсифікації і залякування свідків влада підключила армію ботів "Мінінфо "ДНР", які поширюють неправдиву інформацію про те, що дівчата нібито переходили дорогу на червоне світло, хоча є безліч свідків.

"Ну і як завжди, в "ДНР" був використаний улюблений прийом. Якщо ти проти "влади", значить ти ворог. Блогери повідомляють, що співробітник Мінінфо Юлія Скубаєва (майжеСкабеєва), вважаючи, що їй закони не писані, продовжує залякувати блогерів і свідків і стверджує, що новина про ДТП нібито фейк і замовлення СБУ!" Люди дивуються, як це "влада" ще не знайшла у свідків візитки "Правого сектора"?", - підсумовується у статті.


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ДТП
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