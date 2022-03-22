Окупанти примусово вивозять з Донбасу до РФ жінок та дітей, - Денісова

Про це Денісова повідомила у telegram.

За її словами, жінок та дітей примусово вивозять з тимчасово окупованих ворогом територій Донецької та Луганської областей на територію РФ.

"У населених пунктах, в які заходять рашистські війська, для мешканців організовуються так звані "гуманітарні коридори" для вивезення до країни-агресора. Жінок, дітей, літніх людей обшукують, відбирають українські документи, телефони та відправляють до прикордонних областей РФ. Там їх розміщують у концентраційних таборах з подальшим переміщенням до депресивних регіонів Росії на поселення", - написала Денісова.

Вона додала, що люди залишилися без засобів зв’язку з рідними, часто не мають їжі та предметів першої необхідності.

"Наразі даних про кількість вивезених осіб немає. Офісом Генерального прокурора проводиться досудове розслідування за фактом незаконного вивезення до РФ 2389 дітей з окупованих територій Донбасу. Але рашистська преса, схильна до викривлення реальності у бік перебільшення загарбницьких досягнень, зазначає про 206 тисяч переселенців з Донбасу", - розповіла Денісова.

Вона зазначила, що намагання рашистів створити подібні «гуманітарні кордони» до країни-окупанта фіксувались і в Харківській, Чернігівській, Сумській та Київській областях.



Нагадаємо, 6 березня Людмила Денісова заявила, що окупанти змушують отримувати паспорти так званої "ЛНР" у захоплених ворогом населених пунктах Луганської області.

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