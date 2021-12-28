Окупаційна влада Криму заявила про передачу Керченського й Феодосійського портів у федеральну власність РФ
Самопроголошений очільник окупованого Криму Сергій Аксьонов повідомив, що Керченський і Феодосійський порти будуть передані у федеральну власність Росії
Про це він заявив на пресконференції 28 грудня.
"Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної кількості, трудового колективу й таке інше", - сказав Аксьонов.
Він наголосив, що вантажопотік через ці порти повинен зрости.
"Територія морської дирекції на сьогоднішній день розглядається для спільної експлуатації Кримсько-Сирійської судноплавної компанії. Кількість вантажів, що пересуватиметься за цим напрямком, буде збільшено. Є доручення президента, сьогодні ми з міністерством транспорту Російської Федерації вже відпрацювали можливість збільшення вантажопотоку через кримські морські порти", - заявив самопроголошений голова окупованого Криму.
Сергій Аксьонов зазначив, що за дорученням президента РФ Володимира Путіна, запровадять низку пільг на продовольчі товари, які вивозять за кордон через кримські морські порти.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 23 серпня 2021 року, на першому саміті "Кримської платформи", наголосив, що через російську окупацію Криму Україна зазнала збитків на понад $100 млрд.
Автори дослідження, проведеного на замовлення Постійного представництва президента України в Криму й Севастополі, зазначачали, що Україна втратила близько $135 млрд.
У грудні 2019 року міністр економіки України Тимофій Милованов опублікував інформацію про збитки, завдані українській економіці через російську агресію, з оцінкою вартості об'єктів нерухомого держмайна в ОРДЛО й окупованому Криму: у 2014-2015 роках вони становили 15-20% ВВП України, а загальні втрати - $50-150 млрд. Самопроголошена влада Криму ці звинувачення спростувала. Також у РФ створили комісію з підрахунку збитків, завданих від перебування Криму в складі України.
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