Окупаційний суд Криму засудив шістьох осіб за організацію "незаконного перетину" адмінкордону для лікування в санаторії
У тимчасово окупованому Криму підконтрольний Російській Федерації суд виніс вирок шістьом жителям за нібито організацію незаконного в'їзду українців на півострів для лікування у санаторії
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
"Суд засудив двох співробітників санаторіїв та ще чотирьох посередників. Працівників санаторіїв звинуватили у "використанні службового становища, яке дозволяло оформляти документи від імені юридичної особи, виготовленні фіктивних запрошень на проходження лікування у санаторії" у період обмежень, пов'язаних із пандемією COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Усіх засуджених покарали позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років умовно з випробувальним терміном від одного до двох із половиною років, а також штрафом у розмірі 50-100 тис. російських рублів.
Як повідомляє видання, усіх шістьох осіб затримали у травні 2021 року. Справи за статтею про організацію незаконної міграції з використанням службового становища (пункти "а" та "в" частини 2 статті 322.1 Кримінального кодексу України) відкрили проти обох працівників санаторію. Чотирьох посередників звинуватили у "пособництві в організації незаконного в'їзду до Росії".
"Імена та прізвища засуджених не вказані. Видання "Вісті Крим" стверджує, що записало інтерв'ю з одним із засуджених, який переконує, що є громадянином України. Коментарів інших фігурантів кримінальної справи немає", - повідомляє видання.
Згідно з повідомленням влади РФ "іноземних громадян" в окупований Крим пускають лише за наявності негативного ПЛР-тесту на COVID-19.
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