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Окупована частина Херсонщини закрита на в'їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ

27 вересня, 2022 вiвторок
07:12
війна з Росією окупант

Загарбники закрили окуповану частину Херсонщини на в'їзд та виїзд

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Південнобузькому напрямку від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.

Своєю чергою на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій.

"Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд", - наголошують у Генштабі.

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