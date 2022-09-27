Окупована частина Херсонщини закрита на в'їзд та виїзд, - Генштаб ЗСУ
Загарбники закрили окуповану частину Херсонщини на в'їзд та виїзд
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
На Південнобузькому напрямку від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 25 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Зокрема, Червона Долина, Широке, Андріївка, Білогірка, Тернові Поди, Лимани та Мирне.
Своєю чергою на Запорізькій АЕС ситуація залишається напруженою. Співробітники станції не бажають співпрацювати з ворогом та намагаються виїхати з тимчасово зайнятих окупантами територій.
"Окупована частина Херсонської області повністю закрита на в’їзд та виїзд", - наголошують у Генштабі.
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