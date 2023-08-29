Олег Барна з побратимами, які загинули під час штурму на Донеччині, посмертно нагороджені орденами України

Про це повідмив Петро Порошенко.

"Наш побратим Олег Барна був відзначений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Заслужену нагороду отримав і його командир Валерій Дорохов, разом з яким вони загинули під час штурму на Донеччині. Удостоєні й воїни 68 бригади, які з ними були в штурмовій групі", – повідомив Порошенко.

"Наша команда цього вимагала. Для мене це було справою честі. Нас почули. Олег пішов на фронт добровольцем, а загинув як Герой. Його не спинила куля, яку отримав у Маріїнському парку в 2014 році. Тоді ж вперше пішов на фронт. Без жодних вагань повернувся у стрій у 2022, попри інвалідність", – нагадав Порошенко.

"Твоя впертість багатьом не подобалася. А правдивість досі ріже комусь очі. Але ми не забудемо твій подвиг, як і твоїх побратимів, які досі чекають на свої нагороди. Дякую за службу, друже. Вічно памʼятатиму твої історії. Війна забирає найкращих із нас…", – пише п’ятий президент.