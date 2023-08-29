Олег Барна з побратимами, які загинули під час штурму на Донеччині, посмертно нагороджені орденами України
Олег Барна разом з бійцями своєї штурмової групи, які загинули під час бойових дій поблизу села Павлівка Донецької області 17 квітня 2023 року, посмертно нагороджені орденами України
Про це повідмив Петро Порошенко.
"Наш побратим Олег Барна був відзначений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Заслужену нагороду отримав і його командир Валерій Дорохов, разом з яким вони загинули під час штурму на Донеччині. Удостоєні й воїни 68 бригади, які з ними були в штурмовій групі", – повідомив Порошенко.
"Наша команда цього вимагала. Для мене це було справою честі. Нас почули. Олег пішов на фронт добровольцем, а загинув як Герой. Його не спинила куля, яку отримав у Маріїнському парку в 2014 році. Тоді ж вперше пішов на фронт. Без жодних вагань повернувся у стрій у 2022, попри інвалідність", – нагадав Порошенко.
"Твоя впертість багатьом не подобалася. А правдивість досі ріже комусь очі. Але ми не забудемо твій подвиг, як і твоїх побратимів, які досі чекають на свої нагороди. Дякую за службу, друже. Вічно памʼятатиму твої історії. Війна забирає найкращих із нас…", – пише п’ятий президент.
- Колишній народний депутат України Олег Барна загинув на війні у віці 55 років. За попередніми даними, він загинув 17 квітня, за день до свого дня народження.
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