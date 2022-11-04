Олег Псюк: цікаві факти про артиста

Сценічний псевдонім Олега — Псючий Син. Встиг попрацювати на будівництві, на заводі та на кондитерській фабриці.

Освіта Олега — Калуський політехнічний коледж, Львівський лісотехнічний університет. З дитинства мріє про запис хіта з Емінемом. Олег Псюк пише реп із 2009 року. Перший трек Олега був присвячений… класній керівниці. Музиканти Kalush згодом створили ще один музичний проєкт "Kalush Orchestra". Відмінність від першого колективу — акцент на реп з українською автентикою та фольклорними мотивами. Від України на пісенному конкурсі "Євробачення-2022" із гуртом "Kalush Orchestra" здобув перемогу, виконавши пісню "Стефанія" ("Stefania").

На цьому ж конкурсі Олег зі сцени промовив до всього світу:

"Я прошу кожного з вас, будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть Азовсталі просто зараз!"

З 2022 року Олег — почесний громадянин міста Калуша.

29 травня Сергій Притула розповів, що під час благодійного аукціону для ЗСУ панаму Олега було продано за 11 млн гривень, а кубок переможців Євробачення-2022 - за $900 000.

Фото: Gettyimages

Серце Олега вже зайняте, він зустрічається із дівчиною, на ім'я Олександра.

Олег та його гурт дають благодійні концерти на користь ЗСУ.