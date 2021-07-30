Олімпіада-2020: боксерка Лисенко програла у чвертьфіналі турніру
Боксерка Анна Лисенко програла у чвертьфіналі олімпійського турніру у Токіо
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка Анна Лисенко зупинилась за крок до півфіналу турніру серед жінок у вазі до 69 кг. У чвертьфіналі Олімпіади-2020 боксерка програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі одноголосним рішенням суддів.
В 1/8 фіналу Лисенко перемогла Умаїму Бель Ахбіб з Марокко - 5:0.
- 27 липня Анна Лисенко стала першою представницею збірної України з боксу, яка здобула перемогу на Олімпійських іграх у Токіо.
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