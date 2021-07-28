Олімпіада-2020: Український дзюдоїст бурхливо відреагував на дискваліфікацію

Про це повідомляє журналіст Леонід Веселков у facebook.

За словами Кеджау Ньябалі, він не завдавав травми узбеку Давлату Бобонову, а суперник вдався до відвертої симуляції.

"Я не завдавав супернику травму. Я чудово розумів цінність цього поєдинку. На "хансоку" я ніколи б не пішов і не дозволив би собі такого порушення. Запевняю вас, я свідомо давав йому місце для маневру, я давав йому можливість вивести руку, лікоть. Я не працював по ліктю та нижче. Ви ж все бачили. Це була боротьба, але чесна боротьба. А мій суперник так почав кричати, так заголосив, це був тиск на арбітрів. Відомий спортсмен, віцечемпіон світу, і так голосно кричить" - обурився Ньябалі.

Він додав, що розчаровний таким підсумком Олімпіади у Токіо.

"Я стільки часу готувався до цієї Олімпіади. Я віддав стільки сил. Ми так добре працювали й гарно підготувались. Мені зараз дуже погано. Просто боляче", - сказав Ньябалі, який виступав у категорії до 90 кг.

За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.

Нагадаємо, 28 липня Кеджау Ньябалі вибув у 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо через дискваліфікацію.



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