Олімпіада-2020: Український дзюдоїст бурхливо відреагував на дискваліфікацію
Український дзюдоїст Кеджау Ньябалі заявив, що його несправедливо дискваліфікували за фол у поєдинку на Олімпійських іграх у Токіо
Про це повідомляє журналіст Леонід Веселков у facebook.
За словами Кеджау Ньябалі, він не завдавав травми узбеку Давлату Бобонову, а суперник вдався до відвертої симуляції.
"Я не завдавав супернику травму. Я чудово розумів цінність цього поєдинку. На "хансоку" я ніколи б не пішов і не дозволив би собі такого порушення. Запевняю вас, я свідомо давав йому місце для маневру, я давав йому можливість вивести руку, лікоть. Я не працював по ліктю та нижче. Ви ж все бачили. Це була боротьба, але чесна боротьба. А мій суперник так почав кричати, так заголосив, це був тиск на арбітрів. Відомий спортсмен, віцечемпіон світу, і так голосно кричить" - обурився Ньябалі.
Він додав, що розчаровний таким підсумком Олімпіади у Токіо.
"Я стільки часу готувався до цієї Олімпіади. Я віддав стільки сил. Ми так добре працювали й гарно підготувались. Мені зараз дуже погано. Просто боляче", - сказав Ньябалі, який виступав у категорії до 90 кг.
За п'ять змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 три бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів та Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м.
Нагадаємо, 28 липня Кеджау Ньябалі вибув у 1/8 фіналу Олімпійських ігор у Токіо через дискваліфікацію.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.78
Купівля 26.78Продаж 26.99
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.92
- Актуальне
- Важливе