Олімпіада-2022: Українська біатлоністка Джима не скористалася ще одним шансом на нагороди на Іграх у Пекіні
На Олімпійських іграх у Пекіні українська біатлоністка Юлія Джима посіла у гонці переслідування 13-те місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У гонці переслідування реальні шанси поборотися за медалі мала лише одна українка - Юлія Джима, яка фінішувала у спринті восьмою та йшла на дистанцію з відставанням у 1 хв 08 сек від Марте Олсбю Ройзеланд з Норвегії.
Джима невдало розпочала гонку та через один промах скотилася на 12-ту позицію. Українці вдалося покращити становище після точної другої стрільби, яка вивела її на шосте місце. Однак ще одне штрафне коло на третьому вогневому рубежі остаточно викреслило Джиму із претенденток на нагороди.
У підсумку українка схибила ще двічі та фінішувала 13-ю. Ще одна українка - Анастасія Меркушина - з двома промахами стала 25-ю. Третя представниця нашої збірної Ірина Петренко заробила чотири штрафні кола та фінішувала 55-ю.
Третє поспіль олімпійське золото у Пекіні здобула Ройзеланд, яка також виграла спринт та змішану естафету. Срібло відстояла шведка Ельвіра Еберг, а бронзу виграла норвежка Тіріл Екхофф.
Біатлон
Жінки. Гонка переслідування, 10 км
13 лютого
1. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія) - 34.46,9 (1 штрафне коло)
2. Ельвіра Карін Еберг (Швеція) - відставання +1.36,5 (3)
3. Тіріл Екхофф (Норвегія) +1:48,7 (3)
... 13. Юлія Джима (Україна) +2:49,3 (4)
... 25. Анастасія Меркушина (Україна) +3:50,3 (2)
... 55. Ірина Петренко (Україна) +8:16,8 (4)
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