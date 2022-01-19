Олімпійський чемпіон став тренером футбольного клубу другої ліги

Про це повідомляють "Суми" в Instagram.

Євген Яровенко є олімпійським чемпіоном-1988 у складі збірної СРСР. Виступав за "Дніпро", "Ворсклу", запорізький "Металург", "Кривбас", казахстанський "Кайрат", турецький "Сариєр" та фінський "Конту".

Яровенко у 2002 - 2006 роках працював тренером у другій та третій командах "Шахтаря". Очолював казахстанські "Єсіль-Богатир" та "Тараз", молодіжну збірну Казахстану, "Нафтовик" з Охтирки, запорізький "Металург". Останнім місцем роботи Яровенка була "Перемога" з Дніпра, яка виступає у другій лізі.

Асистентом Євгена Яровенка у "Сумах" стане його колишній одноклубник по "Дніпру" Володимир Горілий.

"Суми" пішли на зимову перерву в чемпіонаті України на останньому місці в групі Б в другій лізі.

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