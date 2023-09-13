Омбудсмен з питань зниклих безвісти подасть у відставку: уряд обмежив його повноваження
Уряд вніс зміни до переліку повноважень Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка: він подасть у відставку після повернення з відрядження
Про це Котенко написав у telegram.
Вказано, що відтепер перемовини з РФ про повернення тіл загиблих проводитиме Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, за діяльність пошукових груп відповідатиме Генштаб, Єдиним реєстром зниклих безвісти займатиметься Міністерство внутрішніх справ.
Котенко та його команда подякували державним органам та іноземним партнерам за допомогу.
"Багато планів ми поки не встигли реалізувати, але сподіваємось, що робота по пошуку зниклих буде продовжуватись державою до тих пір, поки не буде знайдено та повернуто всіх жертв цієї жахливої війни", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі Котенко пребуває у відрядженні на деокупованих територіях Донеччини та подасть у відставку після повернення. Надалі він та його команда допомагатимуть сім'ям зниклих безвісти у форматі громадської роботи.
"Зараз триває передача функціоналу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, до Коордштабу з питань поводження з військовополоненими, Генштабу ЗСУ та МВС. Про номери гарячих ліній цих відомств на які зможуть звернутися родини зниклих безвісти осіб буде проінформовано додатково", - додав Котенко.
- Раніше повідомлялося, що функціонал Офісу уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин розподілять між іншими відомствами з метою підвищення ефективності роботи.
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