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"Омікрон" поширюється у Великій Британії з "феноменальною швидкістю"

13 грудня, 2021 понедiлок
13:54
Світ Омікрон Британія

У понеділок, 13 грудня, Велика Британія заявила, що штам коронавірусу "Омікрон" поширюється з "феноменальною швидкістю" і становить близько 40% усіх випадків заражень у Лондоні

Про це повідомляє Euronews.

У британському МОЗ стверджують, що якщо не вжити заходів, до кінця місяця може бути мільйон інфікованих "Омікроном".

"Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", так це те, що... він поширюється з феноменальною швидкістю, якої ми ніколи не бачили раніше, кількість випадків подвоюється кожні два-три дні", - сказав міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.

Хоча у Великій Британії ще не було підтверджених смертей від нового штаму і через нього було госпіталізовано лише 10 британців, "Омікрон", на думку Джавіда, відповідає приблизно за 40% інфекцій у Лондоні.

За його словами, хоча симптоми цього варіанту можуть бути м’якшими, його швидке поширення може означати перевантаження медичної системи в державі.

"Навіть якщо вірус легкий, невеликий відсоток людей із дуже великої кількості все одно може дорівнювати великій кількості госпіталізацій", - зазначив міністр.

Він підкреслив, що дві дози вакцини від коронавірусу недостатньо захищають від "Омікрону", проте після введення додаткових доз щеплення працює значно краще.

Перші випадки штаму COVID-19 "Омікрон" у Великій Британії виявили 27 листопада, що стало причиною введення урядом на чолі з Борисом Джонсоном жорсткіших обмежень.
 

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Коронавірус
COVID-19
Велика Британiя
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