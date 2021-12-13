"Омікрон" поширюється у Великій Британії з "феноменальною швидкістю"

Про це повідомляє Euronews.



У британському МОЗ стверджують, що якщо не вжити заходів, до кінця місяця може бути мільйон інфікованих "Омікроном".



"Те, що ми зараз знаємо про "Омікрон", так це те, що... він поширюється з феноменальною швидкістю, якої ми ніколи не бачили раніше, кількість випадків подвоюється кожні два-три дні", - сказав міністр охорони здоров’я Саджид Джавід.



Хоча у Великій Британії ще не було підтверджених смертей від нового штаму і через нього було госпіталізовано лише 10 британців, "Омікрон", на думку Джавіда, відповідає приблизно за 40% інфекцій у Лондоні.



За його словами, хоча симптоми цього варіанту можуть бути м’якшими, його швидке поширення може означати перевантаження медичної системи в державі.



"Навіть якщо вірус легкий, невеликий відсоток людей із дуже великої кількості все одно може дорівнювати великій кількості госпіталізацій", - зазначив міністр.



Він підкреслив, що дві дози вакцини від коронавірусу недостатньо захищають від "Омікрону", проте після введення додаткових доз щеплення працює значно краще.



Перші випадки штаму COVID-19 "Омікрон" у Великій Британії виявили 27 листопада, що стало причиною введення урядом на чолі з Борисом Джонсоном жорсткіших обмежень.



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