ООН: близько чверті населення України залишили свої домівки через війну

Про це пише Associated Press з посиланням на Міграційне агентство ООН.



Такі дані дають зрозуміти, що близько чверті з 44 мільйонів жителів України були змушені покинути свої домівки.



За оцінками Міжнародної організації з міграції, лише за три тижні Україна рухається до рівня переміщення населення внаслідок руйнівної війни в Сирії, яка вигнала близько 13 мільйонів людей зі своїх домівок як у країні, так і за кордоном.



Крім того, за прогнозами, понад 12 мільйонів людей застрягли в постраждалих районах або не можуть виїхати через підвищені ризики безпеки, руйнування мостів і доріг, а також через брак ресурсів чи інформації про те, де знайти безпеку та житло.