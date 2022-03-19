ООН: близько чверті населення України залишили свої домівки через війну
За даними ООН в Україні є майже 6,5 мільйона внутрішньо переміщених людей. Крім цього, 3,2 мільйона вже виїхали з України
Про це пише Associated Press з посиланням на Міграційне агентство ООН.
Такі дані дають зрозуміти, що близько чверті з 44 мільйонів жителів України були змушені покинути свої домівки.
За оцінками Міжнародної організації з міграції, лише за три тижні Україна рухається до рівня переміщення населення внаслідок руйнівної війни в Сирії, яка вигнала близько 13 мільйонів людей зі своїх домівок як у країні, так і за кордоном.
Крім того, за прогнозами, понад 12 мільйонів людей застрягли в постраждалих районах або не можуть виїхати через підвищені ризики безпеки, руйнування мостів і доріг, а також через брак ресурсів чи інформації про те, де знайти безпеку та житло.
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