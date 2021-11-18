Уперше підтримано Кримську платформу: ООН схвалила проєкт посиленої резолюції щодо прав людини у Криму

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.



"Вітаю ухвалення проєкту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше зафіксована підтримка Кримської платформи", - написав Кулеба.



Очільник МЗС України також додав, що документ закликає Росію звільнити українських політв'язнів і забезпечити права кримських татар.



За словами міністра, схвалення проєкту посиленої резолюції на сесії ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення територіальної цілісності.

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