Уперше підтримано Кримську платформу: ООН схвалила проєкт посиленої резолюції щодо прав людини у Криму
ООН ухвалила проєкт посиленої резолюції щодо прав людини в окупованому Росією Криму та вперше підтримала Кримську платформу
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Вітаю ухвалення проєкту посиленої резолюції щодо ситуації з правами людини в Криму, який щойно пройшов 3 комітет ГА ООН. Вперше зафіксована підтримка Кримської платформи", - написав Кулеба.
Очільник МЗС України також додав, що документ закликає Росію звільнити українських політв'язнів і забезпечити права кримських татар.
За словами міністра, схвалення проєкту посиленої резолюції на сесії ГА ООН в грудні дозволить додатково консолідувати міжнародну підтримку України на шляху до відновлення територіальної цілісності.
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